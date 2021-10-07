Лазертаг клуб «Стрелок»

Игроки делятся на террористов и контр-террористов, а также одного добровольца, который играет роль заложника (зачастую выступает инструктор). Заложник может сохранить своё оружие и повязку, но не имея возможности стрелять (например, оружие остаётся активным, но руки связаны, а оружие висит на груди, либо

на спине без возможности его использовать). Каждому игроку выдаётся по 8 жизней. В случае, если игрок оказывается поражён, то он теряет право подсказки и должен покинуть место боя. Универсальная Точка в этом лазертаг-сценарии отсутствует.

Целью команды контр-террористов является освобождение заложника и его безопасная доставка на свою базу. Цель террористов строго противоположная — им нужно удержать заложника в течение определенного времени, либо полностью уничтожить команду контр-террористов.

Атаковать должны контр-террористы, в то время как, террористам достаточно удерживать заложника, имея возможность прикрываться им. В случае, если контр-террористы убивают заложника, то они проигрывают.

Для повышения реалистичности заложнику можно связать ноги на расстоянии 20-50 см, чтобы он не смог

убежать. В качестве бонуса, заложник имеет возможность сдавать места террористов сигнализируя о своём месторасположении.