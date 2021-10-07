Лазертаг клуб «Стрелок»

Лазертаг ― 2 часа
1500₽ от 10 игроков
Наличие двух
площадок
Площадки
Наличие крытой и открытой площадки. Позволяет проводить игры как на свежем воздухе, так и в теплом сухом помещение
в случае непогоды.
Комфортные раздевалки
Наличие крытой и открытой Для всех клиентом доступны отапливаемые раздевалки с туалетами.
Парковка
Большая бесплатная парковка для автомобилей.
Праздники
Возможность организовать помимо игры
в лазертаг любое мероприятие и праздник под ключ.
Можно шуметь
Наши площадки находятся вдалеке от жилых домов, поэтому ничто не помешает провести шумное мероприятие.
Питание
Организуем питание с мангала или можете приготовить сами.
Открытая
Для любителей игр на свежем воздухе.
Крытая
Позволяет проводить игры в любую погоду.
командное
уничтожение
Один из самых захватывающих сценариев для игры лазертаг, получивший широкое распространение среди любителей лазертага во всём мире.
Игроки делятся на две команды, но подзарядиться могут только однажды. Затем расходятся по разные стороны полигона, после чего инструктор по свистку начинает игру. Задача – полностью уничтожить всех своих оппонентов. Пленных нет и победу одерживает та команда, которая выжила и перестреляла всех своих соперников!
Освобождение
заложника
Игроки делятся на террористов и контр-террористов, а также одного добровольца, который играет роль заложника (зачастую выступает инструктор). Заложник может сохранить своё оружие и повязку, но не имея возможности стрелять (например, оружие остаётся активным, но руки связаны, а оружие висит на груди, либо
на спине без возможности его использовать). Каждому игроку выдаётся по 8 жизней. В случае, если игрок оказывается поражён, то он теряет право подсказки и должен покинуть место боя. Универсальная Точка в этом лазертаг-сценарии отсутствует.
Целью команды контр-террористов является освобождение заложника и его безопасная доставка на свою базу. Цель террористов строго противоположная — им нужно удержать заложника в течение определенного времени, либо полностью уничтожить команду контр-террористов.
Атаковать должны контр-террористы, в то время как, террористам достаточно удерживать заложника, имея возможность прикрываться им. В случае, если контр-террористы убивают заложника, то они проигрывают.
Для повышения реалистичности заложнику можно связать ноги на расстоянии 20-50 см, чтобы он не смог
убежать. В качестве бонуса, заложник имеет возможность сдавать места террористов сигнализируя о своём месторасположении.
Командный
Побег
Участвуют все те же 2 команды, одна выполняет роль полицейских, а вторая – заключённых. Перед началом инструктор определяет границы условной тюрьмы и границы территории, с которой нужно убежать заключенным.
Целью команды, которая выступает в роли полицейских, является поимка сбежавших заключённых. Количество жизней, патронов и время игры оговаривается инструктором. В качестве дополнений инструктор может добавить наличие сообщников и предателей среди полицейских, которые могут помогать заключённым.
Захват
флага
Игроки в лазертаг делятся на две стороны, каждая из которых получает свой флаг. Главной задачей для них является захват флага соперника, а также защита своего знамени. Флаг устанавливается на условной базе каждой из команд. Бойцы должны проникнуть на чужую базу, захватить флаг и доставить его на свою территорию. В случае, если боец в лазертаг, который нёс флаг оказывается поражён, то он должен воткнуть флаг в землю, на том месте, где его “убили”, и выйти из игры.
Время игры, количество патронов и жизней может быть ограничено.
Захват
здания
Исходная позиция игроков — одна часть игроков находится в здании (в окопе или в сооружении), в то время, как вторая (команда-оппонент) атакует.
По правилам , обороняющейся стороне предоставляется 16 жизней и на половине боя работает гуманитарный режим, который даёт возможность «обнулить» игрока на 4 жизни, но при этом пополнить боеприпасы на 7 обойм по 30 патронов (в дальнейшем -7*30=210 патронов).
Задача обороняющихся удержать здание в течении определенного времени. В случае, если хоть один игрок выжил по истечении времени, то победу одержала обороняющаяся команда. В этой стороне, пораженный игрок покидает место обороны объекта. Далее обороняющаяся команда может продолжить игру находясь только в оборонном объекте.
Задачей атакующих является захват объекта за определенный период времени. Атаковать они могут с одной или двух баз на которых есть Универсальная Точка. Универсальная Точка при этом должна работать только для этой команды. Также они имеют право перемещаться по всей карте. Главной особенностью для атакующей стороны является то, что они всегда должны подсказывать друг другу.
Захват
Точек
Бой происходит сразу против трёх Контрольных Точек, каждая из которых установлена на разное время. КТ устанавливаются на середине поля параллельно друг другу. Одна захваченная КТ (когда мигает цвет победившей команды) приравнивается к победе в сценарии. Например, если команды пришли к этой игре по сумме побед в предыдущих сценариях со счетом 5:4, то у проигрывающей команды есть шанс при захвате двух точек уровнять на ничью, а при захвате трех — соответственно оторваться и выиграть. Победителем становится та команда, которая смогла захватить или удержать как можно больше контрольных точек за указанное время.
Охота
на зомби
Самый любимый сценарий среди для лазертага среди детей и по этой причине один из самых распространённых сценариев в лазертаге.
Для реализации этого сценария для игры в лазертаг, инструктор выступает в роли зомби, против которого объединяются и одновременно воюют все остальные посетители. Обычно, инструктор может надеть на себя маску или противогаз, чтобы добиться максимально красочного эффекта.
Задачей детей является уничтожение зомби, а задачей зомби выжить и уничтожить всех противников. Для этого зомби получает количество жизней в десять раз превышающее количество жизней игроков и значительно большее количество патронов.
Также в этом сценарии может быть добавлена функция дополнительного приза. Например, чтобы убить зомби мало поразить его датчики, нужно ещё съесть его мозги. В роли мозгов зомби могут выступать конфеты, которые спрятаны в коробке на территории игровой площадки.
Чтобы найти эту коробку с мозгами зомби (конфетами) нужно завладеть картой, которая спрятана в кармане зомби. Тогда игрокам нужно убить зомби, достать из его карманов карту и по этой карте найти спрятанные мозги в виде конфет. После выполнения всех этих задач, игроки с радостью съедят мозг зомби (конфеты), чем вызовут окончательную смерть зомби-инструктора, а себе ещё больше поднимут настроение. Подобный сценарий для лазертага можно использовать для квеста.
Лазертаг (лазерный пейнтбол) – абсолютно безопасен и безболезненен в отличии от других спортивно-тактических игр — пейнтбола или страйкбола. Вы можете не бояться получить синяки и ушибы, эта игра не требует серьезной физической подготовки и подойдет всем независимо от пола и зозраста.
Лазертаг – это высокотехнологичный вид отдыха, сопряженный с незабываемыми, яркими, баталиями.
В сравнении с другими шутерами, лазерный пейнтбол является одним из наиболее безопасных.
В ходе перестрелок здесь не используются боеприпасы, способные
травмировать игрока – бои проходят при помощи лазерного оружия.
Каждый участник получает лазерную винтовку, способную стрелять инфракрасными лучами (аналогичные лучи используются тв пультом для переключения каналов). На головах игроков находятся специализированные датчики, сигнализирующие о попадании.
Если участник был убит – оружие отключается, а сам он отправляется в специально отведенную зону. Сценарии игр лазертаг могут быть самыми различными: захват флага, уничтожение террористов, спасение заложников и даже противостояние зомби!